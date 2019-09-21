2019-09-21T16:24:59+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуируют торговый центр «Атрон»

Специалисты МЧС проверяют здание на наличие возгораний
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Фото: КП-РязаньФото: КП-Рязань
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Днем 21 сентября в центре Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Атрон». На место выехали несколько пожарных расчетов. Всех посетителей и работников ТРЦ эвакуировали около 16:00.

Фото: КП-Рязань

Фото: КП-Рязань

Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении МЧС, в здании сработала ложная сигнализация.

В настоящее время торговый центр вернулся к привычному режиму работу.

Напомним, вчера утром 20 сентября полиция оцепила перекресток улиц Урицкого и Электрозаводской. Оказалось, что в помещении управления ГО и ЧС, которое расположено на первом этаже жилого дома обнаружили подозрительный предмет (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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