Губернатор успокоил жителей рязанского села, которых массово атаковали лисы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-21T14:44:40+03:00

Лисы уничтожают у населения кур, ходят по селу даже днем, было два случая нападения – покусали женщину и ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Губернатор Николай Любимов успокоил жителей ермишинского села Азеево, которые пожаловались на массовое нападение лис.

«Спешу успокоить жителей села Азеева, которые пожаловались мне на ситуацию с лисами. Дмитрий Игоревич [Филиппов – заместитель председателя рязанского правительства] пообещал решить вопрос. Уже завтра там начнется загонная охота», — написал губернатор на своей странице в минувшую пятницу.

Напомним, ранее к главе региона обратились за помощью жители села, которые сами не могли справиться с нашествием лис: «Они уничтожают у населения кур, ходят по селу даже днем, было два случая нападения – покусали женщину и ребенка. В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU