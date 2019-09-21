Губернатор успокоил жителей рязанского села, которых массово атаковали лисы
Губернатор Николай Любимов успокоил жителей ермишинского села Азеево, которые пожаловались на массовое нападение лис.
«Спешу успокоить жителей села Азеева, которые пожаловались мне на ситуацию с лисами. Дмитрий Игоревич [Филиппов – заместитель председателя рязанского правительства] пообещал решить вопрос. Уже завтра там начнется загонная охота», — написал губернатор на своей странице в минувшую пятницу.
Напомним, ранее к главе региона обратились за помощью жители села, которые сами не могли справиться с нашествием лис: «Они уничтожают у населения кур, ходят по селу даже днем, было два случая нападения – покусали женщину и ребенка. В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU