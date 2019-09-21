2019-09-21T13:33:10+03:00
Дом. Семья

Коту Феденьке, ждавшего неделю хозяина у магазина, нашли дом в Москве

Брошенное животное несколько дней сидело у магазина с высунутым язычком, но некогда близкий человек так и не объявился
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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У кота Феденьки появился новый дом, сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани. Его забрала к себе семья из Москвы. Двенадцатилетний перс уже обживается с домочадцами.

Напомним, бывшие хозяева выбросили Феденьку, как ненужную вещь. Больше недели котик сидел с высунутым язычком у магазина и верно ждал. Но напрасно (читать подробнее).

Сейчас старенькому Феде, пережившему предательство, требуются любовь и забота. Кажется, что теперь у него все будет хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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