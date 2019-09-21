На трассе в Пронском районе дотла сгорели фура и Gelenwagen

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-21T11:22:25+03:00

В страшном дорожно-транспортном происшествии в Рязанской области погиб один человек [видео]

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В ночь на 19 сентября на трассе в Пронском районе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие — столкнулись большегруз и Mercedes Gelenwagen. В результате столкновения машины вспыхнули и полностью были уничтожены огнем. Видео последствий ДТП выложил на YouTube один из проезжавших мимо водителей.

Как позже сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, в результате ДТП погиб один человек.

Подробности аварии уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733394" frameborder="0"></iframe> Горящие машины на трассе в Пронском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU