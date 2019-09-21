2019-09-21T08:36:41+03:00
Происшествия

Из окна на девятом этаже на улице Мервинской выпал 28-летний рязанец

Несмотря на тяжелые травмы, мужчина жив и находится в областной клинической больнице
Поделиться:
Из окна на девятом этаже на улице Мервинской выпал 28-летний рязанец.Из окна на девятом этаже на улице Мервинской выпал 28-летний рязанец.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
Изменить размер текста:

Вечером 20 сентября из окна на девятом этаже дома №30 по улице Мервинской выпал 28-летний мужчина. С множественными травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

По предварительным данным, пострадавший выпал случайно, и спасло его, возможно то, что упал он на пристройку к зданию одного из магазинов.

В настоящее время по факту происшествия полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Кстати, в июне 2014 года в этом же доме убили 29-летнюю стриптизершу. Чтобы спастись от убийцы, раненная девушка выпрыгнула из окна на третьем этаже на козырек пристройки. Но, к сожалению, выжить ей не удалось.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки

Девушка получила травмы позвоночника и таза, и ей потребуется длительное лечение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек
В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом
Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок
В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет
В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно
В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку
Рязанцы раскритиковали новую лестницу у стадиона «Спартак»
В воскресенье днем Рязань накрыл град
Еще в одном районе Рязанской области в понедельник отключат газ
В Рязанской области уже неделю ищут пропавшую девушку
В центре поселка Пителино столкнулись Priora и ВАЗ-2114
Сорокина поручила демонтировать небезопасную детскую площадку
В воскресенье в Рязани ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Сначала заложило нос… 3-летнему рязанцу со страшным диагнозом нужна помощь
В Рязани эвакуируют торговый центр «Атрон»
Губернатор успокоил жителей рязанского села, которых массово атаковали лисы
Коту Феденьке, ждавшего неделю хозяина у магазина, нашли дом в Москве
Под Рязанью рухнул беспилотный летательный аппарат
На трассе в Пронском районе дотла сгорели фура и Gelenwagen
В Рыбновском районе скоро появится новый поселок
Все только начинается. Рязанская семья побывала на программе «Мужское и женское»
Уволился главврач рязанской психбольницы
На одном из оживленных перекрестков Рязани ограничат движение
Рязанские следователи раскрыли смерть девушки через семь лет
В субботу в Лесопарке Рязани будет работать бесплатный велопрокат