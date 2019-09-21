Из окна на девятом этаже на улице Мервинской выпал 28-летний рязанец
Вечером 20 сентября из окна на девятом этаже дома №30 по улице Мервинской выпал 28-летний мужчина. С множественными травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу.
По предварительным данным, пострадавший выпал случайно, и спасло его, возможно то, что упал он на пристройку к зданию одного из магазинов.
В настоящее время по факту происшествия полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Кстати, в июне 2014 года в этом же доме убили 29-летнюю стриптизершу. Чтобы спастись от убийцы, раненная девушка выпрыгнула из окна на третьем этаже на козырек пристройки. Но, к сожалению, выжить ей не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU