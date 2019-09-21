21 Сент. 08:26 2019-09-21T08:36:41+03:00

Из окна на девятом этаже на улице Мервинской выпал 28-летний рязанец. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Несмотря на тяжелые травмы, мужчина жив и находится в областной клинической больнице

Изменить размер текста: A A

Вечером 20 сентября из окна на девятом этаже дома №30 по улице Мервинской выпал 28-летний мужчина. С множественными травмами его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

По предварительным данным, пострадавший выпал случайно, и спасло его, возможно то, что упал он на пристройку к зданию одного из магазинов.

В настоящее время по факту происшествия полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Кстати, в июне 2014 года в этом же доме убили 29-летнюю стриптизершу. Чтобы спастись от убийцы, раненная девушка выпрыгнула из окна на третьем этаже на козырек пристройки. Но, к сожалению, выжить ей не удалось.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки

Девушка получила травмы позвоночника и таза, и ей потребуется длительное лечение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU