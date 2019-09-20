2019-09-20T18:43:19+03:00
Общество

На одном из оживленных перекрестков Рязани ограничат движение

Три троллейбусных маршрута остановят на несколько дней
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С 8.00 субботы (21 сентября) до 0.00 понедельника (23 сентября) на перекрестке улиц Новая и Циолковского в Рязани ограничат движение транспорта. Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что на данном участке будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.

Работы скажутся на схеме движения городского транспорта.

В частности:

- маршруты троллейбусов №№ 6, 13, 15 на время работ прекратят движение;

- троллейбус №2 будет следовать по улице Есенина;

- автобусы №№ 4, 6, 8, 17, 20 будут следовать по улице Есенина;

- коммерческие автобусы №№ 32, 33, 47, 53, 77, 96, 98 также будут следовать по улице Есенина.

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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