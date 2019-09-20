На одном из оживленных перекрестков Рязани ограничат движение
С 8.00 субботы (21 сентября) до 0.00 понедельника (23 сентября) на перекрестке улиц Новая и Циолковского в Рязани ограничат движение транспорта. Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что на данном участке будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.
Работы скажутся на схеме движения городского транспорта.
В частности:
- маршруты троллейбусов №№ 6, 13, 15 на время работ прекратят движение;
- троллейбус №2 будет следовать по улице Есенина;
- автобусы №№ 4, 6, 8, 17, 20 будут следовать по улице Есенина;
- коммерческие автобусы №№ 32, 33, 47, 53, 77, 96, 98 также будут следовать по улице Есенина.
Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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