2019-09-20T17:57:23+03:00
Происшествия

Рязанские следователи раскрыли смерть девушки через семь лет

На скамье подсудимых оказался мужчина 1977 года рождения
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых оказался мужчина 1977 года рождения.

Уголовное дело, было возбуждено еще в 2012 году. Тогда 18 августа из своего дома в больницу была доставлена 30-летняя девушка с тяжелой травмы головы. Несмотря на все усилия врачей, вскоре пострадавшая скончалась.

Раскрыть преступление удалось в ходе целенаправленной наборы по раскрытию преступлений прошлый лет. Но произошло это уже в 2019 году.

Обвиняемый вины не признал, однако доказательства, собранные следователями (в том числе с использованием новейших средств), оказались достаточными, чтобы направить дело в суд.

Установлено, что тяжелые травмы своей знакомой мужчина нанес в ходе банальной ссоры.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Лесопарке Рязани будет работать бесплатный велопрокат
Новая БСМП в Рязани готова, но первых пациентов примет в декабре
Сотрудники рязанского УФСИН прошли торжественным маршем накануне Дня воинской славы России
Минтранс отчитался о ремонте дорог в центре Рязани
Бывшая работница обокрала кафе в Михайлове
Руководство и спонсор тульского клуба извинились перед МХК «Рязань»
На выходные в Рязани ожидается минусовая температура
В Рязани пенсионер выстрелил себе в голову из самодельного оружия
Для выплат клиентам «Ринвестбанка» арестовали имущество его бывших владельцев
На рязанскую «Железку» приедут спортсмены из Белоруссии, Турции и Казахстана
Потушил пожар, лег спать и задохнулся – трагическая история из Рыбного
Сотрудница соцслужбы нашла в реке Моша труп мужчины
ЖФК «Рязань-ВДВ» выиграл на своем поле
Мотоциклист попал в ДТП на регулируемом перекрестке Рязани
Из-за подозрительного предмета в управлении ГО и ЧС оцепили центр Рязани
Рязанская область заняла 34 место в рейтинге самых читающих регионов России
Перестраивать забор у стадиона «Спартак» никто не захотел
В Захаровском районе утром в пятницу произошло смертельное ДТП
«Горьковка» приглашает собрать книги для детского санатория «Колос»
Почти 90 рязанских врачей могут стать миллионерами
Директора рязанского РСУ-1 Николая Кленушкина призовут к ответу