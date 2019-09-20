Рязанские следователи раскрыли смерть девушки через семь лет

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-20T17:57:23+03:00

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Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых оказался мужчина 1977 года рождения.

Уголовное дело, было возбуждено еще в 2012 году. Тогда 18 августа из своего дома в больницу была доставлена 30-летняя девушка с тяжелой травмы головы. Несмотря на все усилия врачей, вскоре пострадавшая скончалась.

Раскрыть преступление удалось в ходе целенаправленной наборы по раскрытию преступлений прошлый лет. Но произошло это уже в 2019 году.

Обвиняемый вины не признал, однако доказательства, собранные следователями (в том числе с использованием новейших средств), оказались достаточными, чтобы направить дело в суд.

Установлено, что тяжелые травмы своей знакомой мужчина нанес в ходе банальной ссоры.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU