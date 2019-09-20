Рязанские художественные гимнастки поборются за призы Ольги Глацких

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-20T09:11:27+03:00

В турнире в личном многоборье и групповых упражнениях примут участие более 550 гимнасток из 20 регионов России. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Две спортсменки рязанской ДЮСШ «Сокол» Елизавета Чепарина и Вероника Храмова отправились в Иваново на Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Ольги Глацких.

В турнире в личном многоборье и групповых упражнениях примут участие более 550 гимнасток из 20 регионов России.

Напомним, Ольга Глацких после завершения профессиональной спортивной карьеры ушла в политику. Будучи директором департамента молодежной политики Свердловской области некорректно выразилась о детях и демографии: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, ну, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности».

ИСТОЧНИК KP.RU