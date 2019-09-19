2019-09-19T11:16:09+03:00
Происшествия

В ДТП на рязанском участке федеральной трассы погиб мужчина

Автомобиль ВАЗ-2106 съехал в кювет и несколько раз перевернулся
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 18 сентября, примерно в половине третьего дня на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Рязанской области произошло очередное смертельное ДТП.

41-летний житель Московской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением. «Шестерка» съехала в кювет и перевернулась.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии уточняются.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и еще девять получили травмы. Также зарегистрировано восемь ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Задержано восемь нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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