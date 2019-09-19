В ДТП на рязанском участке федеральной трассы погиб мужчина
В среду, 18 сентября, примерно в половине третьего дня на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Рязанской области произошло очередное смертельное ДТП.
41-летний житель Московской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением. «Шестерка» съехала в кювет и перевернулась.
Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии уточняются.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано восемь ДТП, в которых один человек погиб и еще девять получили травмы. Также зарегистрировано восемь ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.
Задержано восемь нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»