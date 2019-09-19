На рязанском сельхозпредприятии уничтожили 80% стада

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-19T09:02:25+03:00

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На сельхозпредприятии ООО «Верея» в Клепиковском районе уничтожили 80% коров, заболевших лейкозом, сообщает издательство «Пресса». По словам главы хозяйства Евгения Щепелева, наука еще не до конца изучила, какой вред может получить человек, употребляя в пищу молоко и мясо больных животных. Но известно, что эти продукты есть небезопасно. И правительство России обязало все сельхозпредприятия до 2020 года очистить стадо от больных коров.

– Наше предприятие одно из первых в Рязанской области выполнило эту процедуру. Теперь у нас не осталось ни одной больной коровы, — говорит Щепелев.

Сейчас постепенно стадо восстанавливается. Специально для этого из Белоруссии пригласили доктора наук. В течение года ученый внедрял собственную технологию. В результате – анализы, взятые у оставшихся животных, показали отсутствие вируса в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU