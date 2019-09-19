2019-09-19T07:44:02+03:00
Общество

Участник медицинского картеля в Рязани заплатит крупный штраф

ООО «Ведмед Эксперт» признано виновным в «заключении ограничивающего конкуренцию соглашения»
Поделиться:
Участник медицинского картель в Рязани заплатит крупный штраф.Участник медицинского картель в Рязани заплатит крупный штраф.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Рязани участник картельного сговора в медицинской сфере заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает региональное УФАС. Еще в апреле прошлого года антимонопольщики признали ООО «Ведмед Эксперт» виновным в «заключении ограничивающего конкуренцию соглашения» и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Но руководство компании не согласилось с вынесенным постановлением и обратилось в Арбитражный суд. Однако и там суд признал правоту антимонопольной службы.

Напомним, в 2017 году организации-конкуренты, действующие на рынке оказания услуг по проведению медицинских осмотров (ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «Медси+», ООО «Лекарь», ООО «Ведмед Эксперт» и ООО Медицинский центр «Медэкспресс» заключили соглашение. Суть его сводилась к поддержанию цен на торгах, проводимых органами власти и бюджетными организациями (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани раскрыли картель на закупках по ремонту дорог

Две организации снизили цены контракта на 36% для третьего соучастника схемы. Наглая, но глупая схема (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сараевском районе мужчина одним ударом убил не ночевавшую дому жену
Рязанский институт культуры допустил грубые нарушения - Рособрнадзор
В Рязани вокруг кремля хотят создать новый парк
На рязанском сельхозпредприятии уничтожили 80% стада
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину в сандалиях
Больному раком рязанцу удалили часть легкого через маленькие разрезы
Рязань снова оказалась в центре всероссийского хоккейного скандала
Рабочий, на которого в Рязани упало дерево, находится в реанимации
Рязанским педагогам рассказали о ранней диагностике онкозаболеваний
Мэр Рязани Сорокина пообещала губернатору завести аккаунт в соцсетях
Названы виновные в массовой гибели пчел в Рязанской области
Появилась схема движения транспорта во время «Кросса наций»
В Рязанскую область везут московский мусор
В субботу из-за «Кросса наций» в Рязани перекроют центр города
У рязанского зубра Мезима и его шведской «супруги» растет наследница
Начался ремонт тротуара на мосту через реку Трубеж
Под ФОК в Канищеве выделят 2 гектара земли