Участник медицинского картеля в Рязани заплатит крупный штраф

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-19T07:44:02+03:00

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В Рязани участник картельного сговора в медицинской сфере заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает региональное УФАС. Еще в апреле прошлого года антимонопольщики признали ООО «Ведмед Эксперт» виновным в «заключении ограничивающего конкуренцию соглашения» и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Но руководство компании не согласилось с вынесенным постановлением и обратилось в Арбитражный суд. Однако и там суд признал правоту антимонопольной службы.

Напомним, в 2017 году организации-конкуренты, действующие на рынке оказания услуг по проведению медицинских осмотров (ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «Медси+», ООО «Лекарь», ООО «Ведмед Эксперт» и ООО Медицинский центр «Медэкспресс» заключили соглашение. Суть его сводилась к поддержанию цен на торгах, проводимых органами власти и бюджетными организациями (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU