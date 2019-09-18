Рабочий, на которого в Рязани упало дерево, находится в реанимации
В среду, 18 сентября, во время работ по опиловке деревьев в Рязани на улице Маяковского серьезно пострадал один из рабочих. Массивная ветка упала на мужчину, страховавшего процесс внизу.
Пострадавший был доставлен в Областную клиническую больницу Рязани. Его прооперировали.
- В настоящее время мужчина находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей, - отметила начальник отдела по обеспечению деятельности регионального минздрава Ирина Кузьминова. - Состояние оценивается, как тяжелое, но угрозы жизни нет. Теперь его ждет длительный восстановительный процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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