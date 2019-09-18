Появилась схема движения транспорта во время «Кросса наций»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-18T16:59:39+03:00

В ближайшую субботу в Рязани перекроют движение для автомобилей

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В связи с «Кроссом нации» и закрытием движения автомобилей на Соборной площади, в Рязани изменится схема движения пассажирского транспорта.

Как будут ходить троллейбусы и автобусы:

- троллейбусы №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;

- автобусы №41 от конечной остановки «ул. Забайкальская» до остановки «пл. Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.

Кроме того, 21 сентября с 12:00 до 13:00 движение троллейбусов маршрутов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, автобусов №№1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и маршруток №№31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99 будет приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU