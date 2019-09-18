В субботу из-за «Кросса наций» в Рязани перекроют центр города

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-18T16:00:33+03:00

В областном центре пройдет Всероссийский день бега

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21 сентября в Рязани пройдет «Кросс нации-2019», который стартует на площади Соборной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Расписание соревнований:

— 08:30 – 10:00 — регистрация участников в день соревнований;

— 11:00 – 11:30 — старт на дистанции 1 000 метров (мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе);

— 11:55 – 12:00 — официальное открытие;

— 12:00 — старт на дистанции 3 000 метров: юноши и девушки (2000 г.р. и моложе), мужчины и женщины (1999 г.р. и старше);

— 12:10 — старт VIP: забега на 1 000 метров;

— 13:00 – 13:30 — церемония награждения победителей и призеров.

Основной маршрут (3 км): пл. Соборная - ул. Соборная - пл. Ленина - Первомайский проспект - ул. Каширина - ул. Семинарская - ул. Соборная - финиш на пл. Соборной.

С 12:00 до 13:00 по этому маршруту будет перекрыто движение автотранспорта. На площади Соборной движение автомобилей будет перекрыто с 09:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU