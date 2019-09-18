Начался ремонт тротуара на мосту через реку Трубеж

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-18T15:58:29+03:00

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«МОСТСЕРВИС 62» приступил к ремонтным работам на тротуаре с правой стороны моста через реку Трубеж на автодороге Рязань – Борки. Пресс-служба горадминистрации обещает, что ремонт будет завершен до 15 ноября. При этом сметная стоимость работ составляет около 900 тысяч рублей.

Напомним, что с мая текущего года было закрыто пешеходное движение по правой стороне моста. В рамках контракта силами подрядчика и при участии МУП «РГРЭС» будут созданы специальные коммуникации и перенесены на них провисшие кабельные линии, включая 3 высоковольтных провода. Также тротуар будет усилен специальным «поясом» из арматуры, для пешеходов на время ремонта будет устроен деревянный настил. В ходе работ демонтируют старое перильное ограждение и установят временное. Для того, чтобы на мосту могла работать спецтехника, опилят мешающие ветки деревьев.

И в продолжение темы. Управлением благоустройства города с 17 сентября заключен контракт на разработку проектной документации по ремонту моста через реку Трубеж на автомобильной дороге Рязань – Борки. В 2020 году его отремонтируют при поддержке регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU