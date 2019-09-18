В Рязани презентовали проект «Энергонадзор»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-18T15:20:52+03:00

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Презентация проекта «Эконадзор», с которым молодежный коллектив рязанцев занял III место на Всероссийском конкурсе «Справедливость в действии», состоялась в Рязоблдуме.

В ходе проведения конкурса молодежные коллективы изо всех регионов страны разработали и провели социально значимые мероприятия. Особе внимание жюри обратило на креативность в решении насущных проблем.

Рязанские участники конкурса, выступавшие при поддержке регионального отделения партии «Справедливая Россия», свое внимание сосредоточили на проблеме утилизации отработанных ртутных ламп. Они проверили пункты приема в областном центре – результаты оказались неутешительными, городское хозяйство фактически не готово к проведению этой процедуры. Так заявил один из участников конкурса.

Тем не менее, в ходе реализации проекта была организована рабочая группа, в которую вошли эксперты-аналитики, представители бизнес-сообщества и «умной энергетики». К последним относится и Наталья Поротикова, которая приняла участие в расширенном заседании Комитета по экологии регионального законодательного органа:

- Мы уже передавали рабочий проект по замене ртутных ламп в Рязани. Прежняя администрация отказалась от его реализации, мы обращались к чиновникам в январе. Наша компания готова инвестировать в это дело около миллиарда рублей. В первую очередь это касается муниципальных объектов: учебных заведений, больниц, детских садов. К примеру, в каждой школе сейчас используется около 2 тысяч ламп. Мы сможем их поменять на светодиодные в предельно сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU