2019-09-18T13:55:13+03:00
Происшествия

В Рязани при опиловке деревьев пострадал рабочий

В пресс-службе администрации говорят, что мужчина жив
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В среду, 18 сентября, примерно в половине десятого утра в Рязани на улице Маяковского неподалеку от корпуса медуниверситета произошло ЧП. При опиловке деревьев одна из массивных ветвей упала на рабочего, который страховал процесс внизу. Сотрудник подрядной организации, спиливший ветвь, пытался удержать ее, но не смог и уронил на товарища.

В пресс-службе администрации сообщили, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. В настоящее время он госпитализирован.

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Тело мужчины обнаружили рано утром на конструкции. Следственный комитет проводит проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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