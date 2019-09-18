2019-09-18T13:05:03+03:00
Недвижимость

В четырех рязанских селах в ближайшие дни отключат свет

Она расположены в Шиловском, Чучковском, Шацком и Пителинском районах
Антон КОНОВАЛОВ
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19 и 20 сентября в Рязани произойдут очередные отключения электроэнергии. Каждое из них начнется в 9.00-9.30, а завершится в 16.00-17.00 в зависимости от населенного пункта.

Так, в четверг обесточат село Ирицы (Шиловский район), а также улицы Центральную и Советскую в селе Кистенево (Чучковский район).

В пятницу быть готовыми к отключению нужно жителям села Красный Холм (Шацкий район) и улицы Заречной в селе Высокие Поляны (Пителинский район).

Информация предоставлена ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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