В четырех рязанских селах в ближайшие дни отключат свет

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-18T13:05:03+03:00

Она расположены в Шиловском, Чучковском, Шацком и Пителинском районах

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19 и 20 сентября в Рязани произойдут очередные отключения электроэнергии. Каждое из них начнется в 9.00-9.30, а завершится в 16.00-17.00 в зависимости от населенного пункта.

Так, в четверг обесточат село Ирицы (Шиловский район), а также улицы Центральную и Советскую в селе Кистенево (Чучковский район).

В пятницу быть готовыми к отключению нужно жителям села Красный Холм (Шацкий район) и улицы Заречной в селе Высокие Поляны (Пителинский район).

Информация предоставлена ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ИСТОЧНИК KP.RU