В Ермиши автомобиль без водителя пересек дорогу и скатился в кювет
Во вторник, 17 сентября, в райцентре Ермишь произошло необычное ДТП. Автомобиль Daewoo Matiz, припаркованный у магазина «Магнит», самопроизвольно тронулся с места и скатился по склону реки.
Водитель утверждает, что прежде чем отправиться в магазин он поднял стояночный тормоз, а также поставил машину на передачу.
Неуправляемый Daewoo Matiz пересек дорогу, которая, к счастью, в тот момент была пуста, и покатился по склону реки. На склоне автомобиль зацепился за металлический штырь.
Издательство «Пресса» сообщает, что из кювета малолитражку доставали с помощью трактора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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