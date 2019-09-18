В Ермиши автомобиль без водителя пересек дорогу и скатился в кювет

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-18T12:14:45+03:00

Малолитражка самопроизвольно уехала со стоянки у магазина «Магнит»

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Во вторник, 17 сентября, в райцентре Ермишь произошло необычное ДТП. Автомобиль Daewoo Matiz, припаркованный у магазина «Магнит», самопроизвольно тронулся с места и скатился по склону реки.

Водитель утверждает, что прежде чем отправиться в магазин он поднял стояночный тормоз, а также поставил машину на передачу.

Неуправляемый Daewoo Matiz пересек дорогу, которая, к счастью, в тот момент была пуста, и покатился по склону реки. На склоне автомобиль зацепился за металлический штырь.

Издательство «Пресса» сообщает, что из кювета малолитражку доставали с помощью трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU