В Рязани – вновь наезд на переходе, ГИБДД выступила с обращением

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-18T10:44:48+03:00

На этот раз сбили девушку на улице Дзержинского

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17 сентября на улице Дзержинского в Рязани горожанка на легковом автомобиле Opel сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Это случилось в 19.30 возле БСМП. Пострадавшая доставлена в больницу.

Так сложилось, что в четырех из пяти ДТП с пострадавшими за сутки поучаствовали пешеходы. При этом наезды на переходах с серьезными последствиями - в последнее время не редкость.

ГИБДД в связи с этим обратила внимание, что водители в таких случаях чаще всего жалуются на неожиданный выход человека на проезжую часть. Тем, кто за рулем, автоинспекторы напомнили об обязанности пропускать пешеходов и необходимости снижать скорость перед переходами. В то же время пешие участники дорожного движения всегда должны сами оценивать безопасность выхода на дорогу.

К слову, из 387 выявленных за сутки нарушений ПДД 13 допустили пешеходы. Шесть водителей задержаны в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU