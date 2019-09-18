Рязанских пожарных окропили святой водой
17 сентября настоятель Николо-Царского храма провел молебен в главном управлении МЧС России по Рязанской области. В день памяти иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных, протоирей Игорь призвал всех жить в мире, добре и любви, не забывать про молитвы.
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
— Тогда меньше неприятностей будет с нами, — подчеркнул священнослужитель.
После этого протоирей окропил всех святой водой.
Также после молебна, сотрудникам регионального МЧС были присвоены очередные специальные звания.
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Внутри предусмотрены: две купальни, две раздевалки, холл и терраса (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU