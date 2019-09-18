Рязанских пожарных окропили святой водой

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-18T08:26:20+03:00

В региональном МЧС провели молебен в день памяти иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

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17 сентября настоятель Николо-Царского храма провел молебен в главном управлении МЧС России по Рязанской области. В день памяти иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных, протоирей Игорь призвал всех жить в мире, добре и любви, не забывать про молитвы.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

— Тогда меньше неприятностей будет с нами, — подчеркнул священнослужитель.

После этого протоирей окропил всех святой водой.

Также после молебна, сотрудникам регионального МЧС были присвоены очередные специальные звания.

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Внутри предусмотрены: две купальни, две раздевалки, холл и терраса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU