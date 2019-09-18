Наркодиспансер: среди рязанцев снизилось число алкоголиков
В настоящее время в наркологическом диспансере наблюдаются 5 753 рязанца, больных алкоголизмом. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры привело медучреждение на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Рязани.
В регионе специалисты разработали целый комплекс мер, чтобы снизить масштабы злоупотребления алкоголем, а также смертность от отравлений алкоголем.
В Рязани активно работает анонимное консультирование по вопросам злоупотребления алкоголем для мотивации на обращение к врачу психиатру-наркологу по телефону доверия (4912) 25-95-27. Только за первое полугодие 2019 года принято более 1 300 звонков.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Немецкое СМИ рассказало, как в рязанской глубинке кодируют алкоголиков
Работодатели отвозят пьющих рабочих в районную больницу, где им внутривенно вводят обычный физраствор (подробнее).
В Рязани на 20% сократилось число зарегистрированных наркоманов
На 5% уменьшилось количество больных алкоголизмом (читать подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU