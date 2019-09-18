2019-09-18T08:02:01+03:00
Общество

Наркодиспансер: среди рязанцев снизилось число алкоголиков

Под наблюдение врачей на сегодняшний день находится более 5 700 человек
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Специалисты разработали целый комплекс мер, чтобы снизить масштабы злоупотребления алкоголем, а также смертность от отравлений алкоголем.Специалисты разработали целый комплекс мер, чтобы снизить масштабы злоупотребления алкоголем, а также смертность от отравлений алкоголем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В настоящее время в наркологическом диспансере наблюдаются 5 753 рязанца, больных алкоголизмом. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры привело медучреждение на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Рязани.

В регионе специалисты разработали целый комплекс мер, чтобы снизить масштабы злоупотребления алкоголем, а также смертность от отравлений алкоголем.

В Рязани активно работает анонимное консультирование по вопросам злоупотребления алкоголем для мотивации на обращение к врачу психиатру-наркологу по телефону доверия (4912) 25-95-27. Только за первое полугодие 2019 года принято более 1 300 звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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