Рухнувший в траншею груженный КамАЗ до сих пор не могут вытащить

СЕГОДНЯ 22:34 2019-09-17T22:34:53+03:00

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Провалившийся в вырытую траншею КамАЗ до сих пор не вытащили. По словам одного из работников РМПТС, который дежурит грузовика, скорее всего поднимать машину будут уже утром.

Напомним, днем 17 сентября у дома №66 корпус 2 по Первомайскому проспекту, недалеко от площади Победы провалился грузовой автомобиль с песком. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Фото: "КП-Рязань".

На место тут же выехали сотрудники РМПТС. По информации администрации Рязани, ордер на земляные работы у подрядчика открыт до 20 сентября. Ранее рабочие вырыли траншею для замены труб.

Фото: "КП-Рязань".

ИСТОЧНИК KP.RU