У рязанского зубра Мезима и его шведской «супруги» растет наследница

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-18T16:02:55+03:00

Школьники из Турлатова во время экскурсии в Окский заповедник увидели счастливую семью больших лесных быков

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В Окском заповеднике приехавшие на экскурсию ученики из Турлатовской средней школы познакомились в зубровом питомнике с семьей животных, в которой всего два месяца назад родилась дочка.

Семейство зубров движется к кормушке: впереди мама, за ней дочка, а позади отецФото: Владимир ФРОЛОВ

Глава семьи – зубр Мезим, старожил рязанских лесов. Инстаграм полон изображений этого крупного быка, так как его часто демонстрируют туристам. «Супруга» Мезима – иностранного происхождения: она прибыла в позапрошлом году из Швеции в рамках международного обмена между зоопарками и заповедниками.

Обычно маленькая зубриха питается родительским молоком до 5 месяцевФото: Владимир ФРОЛОВ

Маленькая самка зубра уже ходит самостоятельно, стараясь держаться между мамой и папой. Она с удивлением разглядывала сквозь ограду загона людей, но угощения – морковку и яблоки – принимать от них пока не решалась.

ИСТОЧНИК KP.RU