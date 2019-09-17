2019-09-17T21:11:32+03:00
Происшествия

Следователи провели обыски у руководства рязанского завода

Правоохранительные органы разбираются с долгами по зарплате на предприятии по выпуску пластилина
Сергей ЮРЧЕНКО
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Центр поселка Мурмино, где расположен завод, живет обычной жизньюЦентр поселка Мурмино, где расположен завод, живет обычной жизньюФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский межрайонный отдел регионального управления Следственного комитета РФ провел обыски у руководства предприятия по производству пластилина, расположенного за городом, в поселке Мурмино. Искали финансово-хозяйственные документы, которые могли бы прояснить движение денежных средств полтора года назад и более.

По данным следствия, директор завода с мая 2017 года по март 2018 года не выплачивал работникам предприятия заработную плату в полном размере. Перед работниками предприятия образовалась общая задолженность на сумму более 2 миллионов рублей, причем она быстро росла. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Пресс-служба управления СК РФ по Рязанской области сообщила, что устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления с целью возмещения ущерба гражданам и исполнения судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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