Следователи провели обыски у руководства рязанского завода

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-17T21:11:32+03:00

Правоохранительные органы разбираются с долгами по зарплате на предприятии по выпуску пластилина

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Рязанский межрайонный отдел регионального управления Следственного комитета РФ провел обыски у руководства предприятия по производству пластилина, расположенного за городом, в поселке Мурмино. Искали финансово-хозяйственные документы, которые могли бы прояснить движение денежных средств полтора года назад и более.

По данным следствия, директор завода с мая 2017 года по март 2018 года не выплачивал работникам предприятия заработную плату в полном размере. Перед работниками предприятия образовалась общая задолженность на сумму более 2 миллионов рублей, причем она быстро росла. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Пресс-служба управления СК РФ по Рязанской области сообщила, что устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления с целью возмещения ущерба гражданам и исполнения судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU