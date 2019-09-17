В рязанском госуниверситете имени Есенина подвели итоги приемной кампании

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-17T17:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году приемная комиссия РГУ имени С.А. Есенина вела прием документов у абитуриентов на очную, очно-заочную, заочную формы обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Общее количество направлений подготовки с различными профилями и программами подготовки, на которые осуществлен набор, – 130. На большинстве факультетов были открыты новые профили в рамках уже существующих направлений подготовки. Многие из них сразу привлекли внимание абитуриентов. Например, на направление подготовки «Бизнес-информатика» с профилем «Цифровая экономика» конкурс составил 9 человек на место.

В этом году всего в вуз было подано более 10,5 тысячи заявлений (7200 на очную форму, 1900 на заочную форму обучения и 1450 на программы магистратуры). В конкурсе на направления подготовки бакалавриата участвовало около 3 500 физических лиц. Для сравнения - выпускников школ региона в этом году – 4 584 человека, а общее количество абитуриентов – около 4 500 человек.

По количеству поданных заявлений на очную форму бакалавриата за счет ассигнований федерального бюджета лидирует естественно-географический факультет (1212 заявлений на 107 бюджетных мест), второй по популярности – факультет истории и международных отношений (1034 заявления на 50 бюджетных мест). На направления подготовки 38.00.00 Экономика и управление в рамках контрольных цифр приема было выделено 25 бюджетных мест. Было подано 477 заявлений, конкурс составил 19,1 человек на место, средний балл поступающих -72,7.

Заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, поданное 19 июня 2019 г., было отозвано университетом в связи с необходимостью включения в пакет документов материалов по новым профилям в рамках УГНП 38.00.00 Экономика и управление, набор на которые осуществлен на 2019-2020 учебный год.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU