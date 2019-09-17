У рязанского губернатора будет ситуационный центр за 160 миллионов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-17T17:48:13+03:00

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В правительстве Рязанской области, в доме 30 на улице Ленина, создается ситуационный центр губернатора. По сути, это штаб для оперативного принятия управленческих решений, куда посредством телекоммуникационных систем стекается вся необходимая информация.

Только на программно-технические средства и информационно-аналитическую систему центра (самую дорогостоящую часть) планируется потратить почти 160 миллионов рублей. Причем исполнителя выберут в рамках закрытого конкурса: от организаций требуют допуск к государственной тайне и целой пачки лицензий в сферах услуг связи, шифрования, разработки средств защиты информации и т.д.

Ранее кабмин заказал ремонт в помещениях ситуационного центра за 4,5 миллиона рублей. Все расходы оплачиваются из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU