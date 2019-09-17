Налетчиков на рязанскую почту не устраивала сумма в сейфе – они ретировались

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-17T17:13:39+03:00

Их поймали в соседнем регионе. Теперь они могут отправиться за решетку на 10 лет

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Сотрудники УМВД России по Рязанской области задержали в соседнем регионе троих 24-летних мужчин, подозреваемых в нападении на почтовое отделение города Рязани. Так трактует события недавнего прошлого пресс-служба ведомства.

Работники почтового отделения на окраине Рязани рассказали оперативно-розыскной группе полиции, что несколько минут назад в отделение вошли двое мужчин в масках. Затем, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Испугавшись, две женщины указали на сейф, где находилась вся имеющаяся на тот момент наличность. А хранилось в нем около 15 тысяч рублей. Нападавших такая сумма денег явно не устроила. Ничего и не взяв, они спешно ретировались.

Нашлись свидетели, которые видели отечественную легковушку и запомнившие часть номерного знака. Как выяснили рязанские оперативники, разославшие ориентировку, машина двигалась в сторону Подмосковья. Налетчики, уже имевшие криминальный опыт, а в их «активе» был налет на квартиру, постарались избиваться от изобличающих их улик. Сигнальный пистолет выбросили в водоем, маски сожгли. Оружие оперативники нашли одновременно с доказательствами налета на почту.

Молодые жители Хакассии, один из которых находился за рулем авто, а другие в это время «пугали» почтовых служащих, предстанут перед судом. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU