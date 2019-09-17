Для рязанцев споет французская певица Жеральдин Торрес
Концерт состоится в областной библиотеке имени Горького
Фто: библиотека имени Горького.
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В Рязанской областной библиотеке имени Горького выступит французская певица Жеральдин Торрес. Артистка имеет театральный и цирковой опыт, вдохновляется латиноамериканскими бардами и рок-н-роллом, а концерты любит проводить в прямом общении с публикой.
Состоится концерт в «горьковке» в рамках проходящего фестиваля «Читающий мир».
Послушать песни Жеральдин Торрес можно 18 сентября в 17:00.
Вход на концерт бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU