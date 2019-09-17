Для рязанцев споет французская певица Жеральдин Торрес

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-17T16:24:34+03:00

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В Рязанской областной библиотеке имени Горького выступит французская певица Жеральдин Торрес. Артистка имеет театральный и цирковой опыт, вдохновляется латиноамериканскими бардами и рок-н-роллом, а концерты любит проводить в прямом общении с публикой.

Состоится концерт в «горьковке» в рамках проходящего фестиваля «Читающий мир».

Послушать песни Жеральдин Торрес можно 18 сентября в 17:00.

Вход на концерт бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU