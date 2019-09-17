Рязанские ветераны выступят на ЧМ по рафтингу в Китае
Чемпионат России по рафтингу прошел в Ленинградской области на реке Вуокса. В рамках главных стартов страны проведен отбор участников в категории «ветераны» на чемпионаты Европы и мира.
Равнинный регион, к которому относится Рязанская область, представляли квартеты мужчин и женщин. Как сообщила пресс-служба минспорта, оба экипажа заняли первые места в многоборье. Рязанцы выступят в составе национальной сборной в категории «masters» на чемпионате мира, который пройдет в 2020 году в Китае. Туда, кроме мужчин, поедут Марина Косульникова, Нина Якунина, Елена Борисова и Светлана Соболева.
ИСТОЧНИК KP.RU