Рязанские ветераны выступят на ЧМ по рафтингу в Китае

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-17T15:01:17+03:00

Как мужской, так и женский экипаж победили на чемпионате России

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Чемпионат России по рафтингу прошел в Ленинградской области на реке Вуокса. В рамках главных стартов страны проведен отбор участников в категории «ветераны» на чемпионаты Европы и мира.

Равнинный регион, к которому относится Рязанская область, представляли квартеты мужчин и женщин. Как сообщила пресс-служба минспорта, оба экипажа заняли первые места в многоборье. Рязанцы выступят в составе национальной сборной в категории «masters» на чемпионате мира, который пройдет в 2020 году в Китае. Туда, кроме мужчин, поедут Марина Косульникова, Нина Якунина, Елена Борисова и Светлана Соболева.

ИСТОЧНИК KP.RU