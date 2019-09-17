Власти Рязани напомнили о запрете парковки в Недостоеве
Власти Рязани напомнили об изменениях в правилах парковки на улице Сельских Строителей, которые вступили в силу 31 августа. Сделали это, чтобы обеспечить безопасность учащихся Детской школы искусств №2.
Таким образом, у школы по адресу: улица Сельских Строителей, 4 и с обратной стороны здания запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.
На указанном участке администрация города установила дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
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ИСТОЧНИК KP.RU