Власти Рязани напомнили о запрете парковки в Недостоеве

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-17T14:14:13+03:00

У школы по адресу: улица Сельских Строителей, 4 и с обратной стороны здания запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Рязани напомнили об изменениях в правилах парковки на улице Сельских Строителей, которые вступили в силу 31 августа. Сделали это, чтобы обеспечить безопасность учащихся Детской школы искусств №2.

Таким образом, у школы по адресу: улица Сельских Строителей, 4 и с обратной стороны здания запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

На указанном участке администрация города установила дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

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ИСТОЧНИК KP.RU