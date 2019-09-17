Челябинец выманил у рязанского селянина деньги на запчасти к трактору

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-17T12:41:12+03:00

Но он не одинок в своей доверчивости. Также через интернет челябинец облапошил жителя Ставрополья

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Рязанские оперативники выезжали в Челябинск. Они отправились на Урал для того, чтобы установить факт мошенничества в отношении жителя Рязанской области. Селянин, «клюнувший» на низкие цены запчастей к своему МТЗ, в качестве предоплаты перевел на карту незнакомого человека 7 тысяч рублей. Как оказалось впоследствии, это был «пластик» знакомой челябинца, который таким способом обогащался на доверчивых людях. После перевода денег он попросту пропал из чата.

Рязанец в своем неосторожном общении в интернете не одинок. 37-летний мужчина, до этого уже отбывавший срок за незаконный оборот наркотиков, на 100 тысяч «кинул» ставропольца – дело о мошенничестве с тракторными запчастями в настоящий момент рассматривается в суде Ставропольского края.

Пресс-служба рязанского УМВД сообщает, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU