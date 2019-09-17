2019-09-17T12:41:12+03:00
Происшествия

Челябинец выманил у рязанского селянина деньги на запчасти к трактору

Но он не одинок в своей доверчивости. Также через интернет челябинец облапошил жителя Ставрополья
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Интернет полон неожиданностей. Особенно для доверчивых людей.Интернет полон неожиданностей. Особенно для доверчивых людей.Фото: Андрей ДРУЖИНИН
Изменить размер текста:

Рязанские оперативники выезжали в Челябинск. Они отправились на Урал для того, чтобы установить факт мошенничества в отношении жителя Рязанской области. Селянин, «клюнувший» на низкие цены запчастей к своему МТЗ, в качестве предоплаты перевел на карту незнакомого человека 7 тысяч рублей. Как оказалось впоследствии, это был «пластик» знакомой челябинца, который таким способом обогащался на доверчивых людях. После перевода денег он попросту пропал из чата.

Рязанец в своем неосторожном общении в интернете не одинок. 37-летний мужчина, до этого уже отбывавший срок за незаконный оборот наркотиков, на 100 тысяч «кинул» ставропольца – дело о мошенничестве с тракторными запчастями в настоящий момент рассматривается в суде Ставропольского края.

Пресс-служба рязанского УМВД сообщает, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24