Рязанскому убийце, спрятавшему тело в сарае, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-17T12:33:52+03:00

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В Рязанской области вынесен приговор по делу об убийстве в селе Просечье Александро-Невского района. 64-летний местный житель признан виновным в расправе над собутыльником.

Об исчезновении 37-летнего мужчины, который, как позже выяснилось, стал жертвой преступления, его родственники сообщили в апреле 2019 года. Выяснилось, что пропавший коротал вечер в компании соседа. Нагрянув домой к последнему, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в сарае труп, спрятанный под сеном.

Убийством закончилась пьяная ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостя ножом в грудь и живот. Поначалу душегуб свою вину отрицал, но затем понял, что отвертеться не получится, и во всем признался.

По приговору суда, который пока не вступил в силу, пожилой сельчанин проведет 11 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU