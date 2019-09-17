Рязанскому убийце, спрятавшему тело в сарае, вынесли приговор
В Рязанской области вынесен приговор по делу об убийстве в селе Просечье Александро-Невского района. 64-летний местный житель признан виновным в расправе над собутыльником.
Об исчезновении 37-летнего мужчины, который, как позже выяснилось, стал жертвой преступления, его родственники сообщили в апреле 2019 года. Выяснилось, что пропавший коротал вечер в компании соседа. Нагрянув домой к последнему, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в сарае труп, спрятанный под сеном.
Убийством закончилась пьяная ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостя ножом в грудь и живот. Поначалу душегуб свою вину отрицал, но затем понял, что отвертеться не получится, и во всем признался.
По приговору суда, который пока не вступил в силу, пожилой сельчанин проведет 11 лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU