2019-09-17T12:22:39+03:00
Происшествия

Пьяная рязанка опрокинула «Жигули» в кювет

Пострадала виновница происшествия и хозяин автомобиля
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 14 сентября, на дороге Новомичуринск – Денисово – Кисьва по вине нетрезвой женщины произошло серьезное ДТП. Установлено, что хозяин автомобиля ВАЗ-2107 позволил подвыпившей спутнице (жительницы села Кисьва) сесть за руль. Во время движения женщина не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Издательство «Пресса» сообщает, что в аварии пострадали и нетрезвая женщина, и хозяин автомобиля, находившийся на соседнем пассажирском сиденье.

Материалы по данному ДТП направлены в суд. Виновнице грозит лишение прав, а также немалый административный штраф. Также наказание грозит и собственнику автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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