Пьяная рязанка опрокинула «Жигули» в кювет

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-17T12:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 сентября, на дороге Новомичуринск – Денисово – Кисьва по вине нетрезвой женщины произошло серьезное ДТП. Установлено, что хозяин автомобиля ВАЗ-2107 позволил подвыпившей спутнице (жительницы села Кисьва) сесть за руль. Во время движения женщина не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Издательство «Пресса» сообщает, что в аварии пострадали и нетрезвая женщина, и хозяин автомобиля, находившийся на соседнем пассажирском сиденье.

Материалы по данному ДТП направлены в суд. Виновнице грозит лишение прав, а также немалый административный штраф. Также наказание грозит и собственнику автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU