Рязанский перевозчик пассажиров заплатит за ущерб, причиненный в ходе ДТП

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-17T12:11:03+03:00

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Год назад в Рязани произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса ПАЗ, который принадлежал индивидуальному предпринимателю, а управлял им наемный водитель. Он просто «не заметил» стоящий автомобиль и наехал на него. Причем, в это время в салоне автобуса находились люди – ИП занимался перевозками пассажиров по регулярным городским маршрутам. В результате ДТП легковушка получила серьезные механические повреждения, водитель которой устно попросил владельца автобуса возместить ущерб.

Но получил отказ, после чего обратился в суд с иском. Ответчик в ходе заседания отрицал, что водитель, виновный в происшествии, работал у него. Но в ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил факт трудовых отношений между водителем автобуса и предпринимателя. Была проведена и судебная экспертиза. Эксперт стоимость восстановительного ремонта автомобиля на дату ДТП определил в 200 тысяч рублей. Ответчиком заключение эксперта оспорено не было.

Однако ответчик с решением Октябрьского суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский облсуд решение оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU