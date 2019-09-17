Рязанцы смогут пожаловаться на недобросовестных медработников

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-17T11:19:48+03:00

Не всех лечат хорошо - о своих проблемах рязанцы могут рассказать в Росздравнадзоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделать они это смогут, если придут в региональный Росздравнадзор в течение текущей недели

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В Рязани пройдут конференции врачей, посвященные вопросам безопасности. Региональный Росздравнадзор на текущей неделе широко откроет свои двери для посетителей – жители Рязани и области смогут задать волнующие их вопросы. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Это связано с тем, что 17 сентября по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения впервые отмечается международный день безопасности пациентов. Привлекая внимание к этой теме, медицинское сообщество решает сразу несколько задач. Наиболее важная – научить взаимодействию заболевших людей с врачами и младшим медперсоналом. Росздравнадзор поднимает вопрос внутреннего контроля в клиниках, причем не только государственных, но и в частных. На предстоящих конференциях участники обсудят варианты, как минимизировать риски, которые сохраняются, даже если лечение отвечает всем требованиям.

Руководитель регионального Росздравнадзора Татьяна Болдырева так прокомментировала эти нюансы:

- На любом этапе, даже если помощь оказана правильно и своевременно, могут возникнуть риски. Например, риски инфицирования; если больного перевозят из отделения в отделение с использованием каталки, риск падения может быть.

Напомним, что территориальный орган Росздравнадзора располагается по адресу: город Рязань, улица Соборная, дом 13. Контактный телефон: (4912) 27-25-11.

ИСТОЧНИК KP.RU