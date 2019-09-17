Задержан рязанец, четыре года скрывавшийся от следствия

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-17T11:01:39+03:00

Все началось с того, что он ехал на автомобиле без госномеров

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Четыре года 54-летний житель Клепиковского района Рязанской области скрывался от следствия.

Эта криминальная история началась 22 июля 2015 года на дороге возле клепиковского села Спирино. Тогда сотрудники полиции попытались остановить автомобиль УАЗ, на котором не были установлены государственные регистрационные знаки. Водитель не подчинился требованию инспекторов. В дальнейшем при задержании водитель этого автомобиля оказал активное сопротивление стражам правопорядка, в том числе несколько раз ударив одного из них.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина решил скрыться от правосудия. Его объявили в розыск – спустя четыре года злоумышленника вычислили.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» продолжается. Дело ведет Касимовский МСО СК России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU