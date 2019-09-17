Под Рязанью легковушка влетела в автобус «Москва-Пенза»
16 августа в Рыбновском районе в ДТП попал автобус «Москва-Пенза». Около 00.55 на 165 километре трассы М5 «Урал» в него врезалась «Лада Приора», сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
По предварительной информации, вина лежит на 31-летнем водителе легковушки из Московской области, который не справился с управлением. В результате столкновения медицинская помощь понадобилась его 50-летней пассажирке.
В регионе это ДТП стало единственным за сутки, в котором пострадал человек. Еще в 19 случаях автовладельцам причинен материальный ущерб. Семерых водителей на рязанских дорогах поймали пьяными за рулем.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU