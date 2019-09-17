2019-09-17T10:49:57+03:00
Общество

Велопрокат в Рязани станет на сутки условно бесплатным

В областном центре пройдет акция «На работу на велосипеде»
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Чтобы получить бесплатный доступ, рязанцам нужно выполнить три условия.Чтобы получить бесплатный доступ, рязанцам нужно выполнить три условия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшую пятницу, 20 сентября, в Рязани велошеринг сутки будет работать бесплатно, сообщает Lucky Bike. Именно в этот день в стране пройдет Всероссийская акция «На работу на велосипеде», когда автомобилистам предлагают на один день отказаться от машин в пользу велосипедных и пешеходных прогулок.

Однако, чтобы получить велосипед бесплатно, как заверяют организаторы, нужно все-таки оплатить депозит - 100 рублей (его якобы можно вернуть до конца года). Кроме того, необходимо зарегистрироваться в приложении Lucky Bike и заполнить специальную форму до 20 сентября, указав свой телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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