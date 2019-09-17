Из-за профилактических работ в Рязани отключат телерадиовещание

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-17T09:10:03+03:00

В регионе пройдет ревизия антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе пройдет ревизия антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств

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17-18 сентября в Рязани возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах, сообщает РТРС. Причина перерывов — ревизия антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств. Трансляции возобновятся в 17 часов.

Кроме того, 18 сентября на ТРК «Мир» с 02:00 до 10:00 пройдут профилактические работы, а 20 сентября в Кельцах на РТРС-1, РТРС-2 с 09:00 до 15:00 — ревизия АМС и АФУ.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам телерадиовещания звоните на горячую линию по телефону 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU