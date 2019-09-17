Из-за профилактических работ в Рязани отключат телерадиовещание
17-18 сентября в Рязани возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах, сообщает РТРС. Причина перерывов — ревизия антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств. Трансляции возобновятся в 17 часов.
Кроме того, 18 сентября на ТРК «Мир» с 02:00 до 10:00 пройдут профилактические работы, а 20 сентября в Кельцах на РТРС-1, РТРС-2 с 09:00 до 15:00 — ревизия АМС и АФУ.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам телерадиовещания звоните на горячую линию по телефону 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«Край рязанский» покидает эфир РЕН-ТВ
С 1 августа меняется концепция вещания региональной телекомпании (подробнее).
В Рязанской области начались перебои с цифровым ТВ – специалисты дают рекомендации
Со времени подключений выросло число передающих станций и распустилась листва (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU