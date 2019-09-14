2019-09-14T11:50:44+03:00
Общество

Директора молзавода из Рязанской области обязали погасить долг по зарплате

Руководство не выплатило сотрудникам почти 1 млн рублей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Суд удовлетворил заявления прокуратуры Ряжского района по поводу невыплаты зарплаты сотрудникам местного молзавода, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Свои законно заработанные деньги не получили более 80 работников – за июль им не заплатили в сумме свыше 900 тысяч рублей.

Суд заявления удовлетворил полностью и сейчас долги по зарплате погашены полностью. Одновременно за задержку выплаты генерального директора ООО «Ряжский молочный завод» привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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