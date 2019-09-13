2019-09-13T22:58:44+03:00
Происшествия

Глава Следственного комитета РФ приказал защитить сироту из Рязани

После рассказа в телепередаче, как инвалид детства остался без жилья, начата проверка действий городской администрации
Сергей ЮРЧЕНКО
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На стоп-кадре из телепередачи «Первого канала» – пострадавший инвалид детстваНа стоп-кадре из телепередачи «Первого канала» – пострадавший инвалид детства
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13 сентября в телепередаче «Первого канала» обсуждалась история сироты и инвалида детства из Рязани. После смерти родителей 11 лет назад в результате действий опекуна молодой человек остался без жилья. Полиция по данному факту вела уголовное дело, но позднее оно было прекращено. Сирота несколько лет стоял в очереди на получение жилья как малоимущий, но недавно администрация Рязани исключила его из этой очереди. Так говорили в телепередаче

Следственный комитет РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Рязанской области, во-первых, запросить передачу уголовного дела о мошенничестве опекуна из органов полиции, а во-вторых, организовать проведение проверки законности и обоснованности принятого администрацией решения о снятии сироты с очереди. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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