В центре Рязани открыли мемориальную доску в честь купца-старообрядца

СЕГОДНЯ 20:16 2019-09-13T20:18:27+03:00

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13 сентября в центре Рязани, рядом с остановкой «Дом художника», открыли мемориальную доску бизнесмену, благотворителю и меценату Феодоту Масленникову. Она установлена на доме, который он выстроил себе в начале XX века на улице Московской, на тогдашней окраине губернского города. Сегодня это дома 30 по Первомайскому проспекту, и здесь центр нынешней Рязани.

В доме Масленникова, происходившего из семьи купцов-старообрядцев, уже много десятилетий располагаются различные структуры министерства обороны. Одной из достопримечательностей здания раньше был железный сейф («несгораемый шкаф»), который невозможно было вынести ни в дверь, ни в окно – он был больше их проемов по всем размерам.

ИСТОЧНИК KP.RU