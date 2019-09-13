2019-09-13T19:44:38+03:00
Общество

Открытие рязанского памятника сотрудникам Росгвардии обсудили в Москве

Речь о монументе в Парке железнодорожников шла на встрече рязанского губернатора с главой Росгвардии
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Монумент в Парке железнодорожников в процессе возведения летом 2019 годаМонумент в Парке железнодорожников в процессе возведения летом 2019 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

13 сентября в Москве на встрече губернатора Рязанской области Николая Любимова с главой Росгвардии Виктором Золотовым речь зашла о памятнике сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Монумент был заложен еще осенью 2018 года и возводился все нынешнее лето. Его должны открыть после окончательного завершения работ. У каменной стелы должны быть прикреплены взлетающие в небо журавли и фигуры четырех воинов, охранявших порядок в разные исторические эпохи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Рязани открыли мемориальную доску в честь купца-старообрядца
Рязанцы определили и отметили географический центр своего микрорайона
В Рязани арестовали злостного неплательщика штрафов ГИБДД
Роспотребнадзор разрешил учиться в здании рязанского филиала МГИК
Рязанец проник в квартиру к знакомому, чтобы украсть икону
На улице Ленина у рязанской облдумы иномарка снесла ограждение
Рязанский завод выплатит около 4 млрд рублей за отравление реки Кердь
В понедельник в трех районах Рязанской области отключат свет
Власти Рязани определились с пилотными участками для выделенной полосы
Мотоциклист, попавший в Рязани в жуткое ДТП, скончался
Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Халтурина Рязани
Благодарный сын подарил 90-летней маме полет на воздушном шаре
В Рязани задержали пьяного контрактника-лихача на мопеде
Рязанские синоптики предупреждают о приближающемся холодном циклоне