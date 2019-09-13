Открытие рязанского памятника сотрудникам Росгвардии обсудили в Москве
Речь о монументе в Парке железнодорожников шла на встрече рязанского губернатора с главой Росгвардии
Монумент в Парке железнодорожников в процессе возведения летом 2019 годаФото: Владимир ФРОЛОВ
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13 сентября в Москве на встрече губернатора Рязанской области Николая Любимова с главой Росгвардии Виктором Золотовым речь зашла о памятнике сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Монумент был заложен еще осенью 2018 года и возводился все нынешнее лето. Его должны открыть после окончательного завершения работ. У каменной стелы должны быть прикреплены взлетающие в небо журавли и фигуры четырех воинов, охранявших порядок в разные исторические эпохи.
ИСТОЧНИК KP.RU