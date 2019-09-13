2019-09-13T18:58:01+03:00
Общество

Рязанцы определили и отметили географический центр своего микрорайона

Новый геодезический арт-объект расположился во дворе средней школы, ученики которой вели вычисления
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фото из интернет-паблика «ДК «Приокский»: открытие географического знакаНа фото из интернет-паблика «ДК «Приокский»: открытие географического знака
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В крупном «спальном» микрорайоне Рязани – поселке Приокский – было определено и отмечено местоположение географического центра. Точка, полученная в результате измерений, расположилась во дворе школы № 40, ученики и учителя которой вели вычисления. В этом месте активисты с помощью спонсоров поставили специальный знак из камня и металла, представляющий собой глобус на дереве. В церемонии открытия приняли участие краевед Игорь Канаев, сотрудник центра «Полюс» Виктор Шляхин, а также автор знака, скульптор Владимир Живаев.

Поселок Приокский появился на карте Рязани в конце 1940-х годов, когда здесь стали строиться дома для работников станкостроительного завода и других предприятий северо-западного промузла. Микрорайон раскинулся от промышленной зоны до платформы Лагерный и от станции Дягилево до «5-й оптовой базы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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