Рязанцы определили и отметили географический центр своего микрорайона

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-13T18:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В крупном «спальном» микрорайоне Рязани – поселке Приокский – было определено и отмечено местоположение географического центра. Точка, полученная в результате измерений, расположилась во дворе школы № 40, ученики и учителя которой вели вычисления. В этом месте активисты с помощью спонсоров поставили специальный знак из камня и металла, представляющий собой глобус на дереве. В церемонии открытия приняли участие краевед Игорь Канаев, сотрудник центра «Полюс» Виктор Шляхин, а также автор знака, скульптор Владимир Живаев.

Поселок Приокский появился на карте Рязани в конце 1940-х годов, когда здесь стали строиться дома для работников станкостроительного завода и других предприятий северо-западного промузла. Микрорайон раскинулся от промышленной зоны до платформы Лагерный и от станции Дягилево до «5-й оптовой базы».

ИСТОЧНИК KP.RU