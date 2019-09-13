В Рязани арестовали злостного неплательщика штрафов ГИБДД
В Рязанской области арестовали злостного неплательщика штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Приставы завели более сотни исполнительных производств, но мужчина не соизволил расплатиться хотя бы частично.
«В связи с неуплатой долгов, на гражданина наложили административные штрафы, но он и их проигнорировал», - говорится в сообщении УФССП России по Рязанской области.
Неплательщик игнорировал исполнение и тех и других административных наказаний.
Судебным приставам ничего не оставалось, как отправить злостного неплательщика под арест.
Напомним, если гражданин не выплачивает по какой-либо причине задолженность, то ему грозит административная ответственность в виде штрафа или ареста сроком до 15 суток. Кроме того, должника можно привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов. Но все это не освобождает от первоначального штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU