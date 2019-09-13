Рязанец проник в квартиру к знакомому, чтобы украсть икону

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-13T15:45:33+03:00

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Клепиковский районный суд вынес приговор одному из местных жителей. Мужчину обвиняли в краже иконы в июне 2019 года.

Следствием было установило, что злоумышленник проник в квартиру своего знакомого и украл икону с изображением Иисуса Христа «Господь Вседержитель». Издательство «Пресса» сообщает, что образ он продал за 300 рублей, а вырученные средства потратил на выпивку.

Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и в краже иконы. Его отправили на два года четыре месяца в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU