Рязанец проник в квартиру к знакомому, чтобы украсть икону
Клепиковский районный суд вынес приговор одному из местных жителей. Мужчину обвиняли в краже иконы в июне 2019 года.
Следствием было установило, что злоумышленник проник в квартиру своего знакомого и украл икону с изображением Иисуса Христа «Господь Вседержитель». Издательство «Пресса» сообщает, что образ он продал за 300 рублей, а вырученные средства потратил на выпивку.
Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и в краже иконы. Его отправили на два года четыре месяца в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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