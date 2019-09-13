В понедельник в трех районах Рязанской области отключат свет

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-13T14:12:18+03:00

Электроэнергии не будет от четырех до восьми часов

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В понедельник , 16 сентября, в трех районах Рязанской области днем не будет света. Это плановые отключения, вызванные необходимостью профработ, сообщает ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В Пителинском районе с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Заречной села Высокие Поляны.

В Шацком районе также с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся населенные пункты Высокое, Новочернеево, Печины и Тархань.

В Шиловском районе отключения более масштабные. С 9 утра до часу дня они запланированы в Воружке, Ивановке, Задубровье, Заполье, Константинове, Николаевке и в Кривцове.

С 9.00 до 16.00 света не будет в шиловских населенных пунктах: Мосолово, Фролово, Ряссы, Шелухово, Слобода, Тайдаково, Ясаковский, Срезнево, Бортниково, Пустополье и Лунино.

ИСТОЧНИК KP.RU