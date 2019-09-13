Благодарный сын подарил 90-летней маме полет на воздушном шаре

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-13T11:28:13+03:00

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8 сентября рязанке Раисе Рыбаковой исполнилось 90 лет. В юбилейный день рождения она совершила свой первый полет на тепловом аэростате.

- Я прям без ума, какое удовольствие! Как внизу все красиво! – рассказала Раиса Ивановна. – Мы проплывали над Полянами (село в Рязанском районе Рязанской области – Ред.). Там и индюшки ходят, и капуста у всех растет. Бабушка на нас смотрела, мы ей помахали – она помахала нам в ответ. Очень трогательно! И везде водоемы, так все расчерчено красиво!

Первые мгновения полета. Фото: Олег БУЦКИЙ.

Сын Раисы Ивановны – Евгений Рыбаков – довольно известный рязанский воздухоплаватель, ежегодно радующий горожан своими полетами на фестивале «Небо России».

На вопрос, почему раньше не летала с сыном, который уже довольно давно занимается воздухоплаванием, ответила просто:

- Я боялась, по земле-то хожу, шатаюсь. Я думала что там – наверху – холодно, что там трясет… А там так «ровно». Нисколько не страшно – одно удовольствие!

ИСТОЧНИК KP.RU