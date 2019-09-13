Рязанские синоптики предупреждают о приближающемся холодном циклоне

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-13T11:00:45+03:00

Он идет с северо-запада и начнет менять погоду уже в пятницу

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Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о приближающемся холодном циклоне. В пятницу, 13 сентября, в области еще будет тепло и в основном без осадков, но характер погоды уже начнет меняться – в свои права вступает глубокий холодный циклон, идущий к нам с северо-запада.

Пока наслаждаемся – установившийся обширный антициклон подарил нам чудесное начало сентября: среднесуточная температура на 5-7° выше нормы, а днем воздух и вовсе прогревается до близких к рекорду +26…+27°С (чуть выше +27°С было в далеком 1949 году).

Теперь же, при падении атмосферного давления, станет больше облаков, ветер начнет усиливаться, подрастет вероятность дождей и похолодает.

В субботу в тех районах, куда уже проберется холодный фронт будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. Ветер усилится – его порывы достигнут 12-17 м/с, при этом ночью +9…+14°С, а днем +15…+20°С.

В воскресенье, 15 сентября, погода примерно та же, однако ночью похолодает уже до +4…+9°С, днем по области +14…+19°С. Кстати, как раз такая температура для этого времени года – норма.

ИСТОЧНИК KP.RU